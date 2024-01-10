Herkesin gözü İstanbul'dayken deprem uzmanından ezber bozan uyarı geldi. İki il için büyük tehlikeyi açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede fay hareketliliği devam ediyor. Deprem uzmanları özellikle Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Van illerine dikkat çekiyor.

Bölgede üst üste depremler yaşanırken deprem uzmanları da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van Gölü ve çevresinde birbirine çok yakın bulunan Büyük Ağrı, Küçük Ağrı ve Tendürek dağlarının çok diri yanardağlar olduğunu belirterek Van ve Hakkari üzerinden Doğu Anadolu Bölgesindeki deprem riskini değerlendirdi.

“BURADA BİR PATLAMA OLACAKTIR”

Tendürek’te kırık bulunduğunu ve bu kırığın 7.4 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini belirten Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Yeni bir deprem ile yeni bir patlama bu bölgede beklenir. Sadece Tendürek için değil, Süphan ve Nemrut Dağı için de benzer şeyleri söyleyebilirim. Bunların içinde en durgun olarak gözükeni bana göre Süphan Dağı’dır. Benim için en çekinceli görünen başta Tendürek, daha sonra Nemrut, daha sonra da Ağrı Dağı gelir. 1900 yılından beri Ağrı Dağının altından gümbürtüler çıkmaktadır. Bu gümbürtü sesleri magma odasının aşağıdan gelen lavlarla beslendiğini gösterir. Dolayısıyla yeterince bir sıcaklık basınç elde edilince burada bir patlama olacaktır. Tabi patlama iki türlü olabilir. Ya akışkan biçiminde ya da yanardağ bombalarını püskürtme biçiminde olabilir” dedi.

“BU BÖLGE YIKICI BİR DEPREM DAHA GÖRECEK”

Van’da yaşanan 2011 yılındaki depreme dikkat çekerek bölgede 30-40 yılda bir deprem olacağını belirten Ercan, “Van, 2011 yılında deprem görmüştür. En geç 2040’lı ve 2055’li yıllarda bu bölge yıkıcı bir deprem daha görecektir. Eğer bu kırıklar; Tendürek, Çaldıran, Süphan ya da Gevaş kırığı gibi olursa o zaman yanardağları da etkinleştirebilir” ifadelerini kullandı.

HAKKARİ’YE DİKKAT ÇEKTİ



Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ercan, “Özellikle Irak’tan gelen ve kuzeye doğru bastırma sonucunda Arap Kalkanı, sanki bir dozer vurmuşçasına Anadolu kıtasını sıkıştırıyor, büzüyor ve geriyor. Bunun sonucunda Zagros kırığının devamı olan Yüksekova kırığı oluşuyor. Bu kırık, etkin bir kırık olup ilerde 7 dolayında bir deprem üretecek. Bunun gerilmekte olduğuna ilişkin geçen hafta bir deprem gördük. Bu, bunun bir belirtisi. Onun gibi veya daha büyük depremleri göreceğiz. Bu bölge mutlaka 6.5 olabilir, 7.3 de olabilir. 7 büyüklüğünde bir depremi görecektir” diye konuştu.