Herkesin sadece bir yıl zamanı var. Elon Musk kötü haberi verdi

Milyarder iş insanı Elon Musk, katıldığı bir programda yapay zekâ ile ilgili konuştu. Bomba açıklamalar yapan Musk, yapay zekânın gelecek yıl insan zekâsının önüne geçebileceğini söyledi. Elon Musk, 5 yıl sonra ise yapay zekânın, tüm insanlardan daha güçlü olacağını düşünüyor.

Ancak Elon Musk'a göre bunun gerçekleşmesinin önünde önemli bir engel var. İş insanı, bunun ancak gerekli donanım ve enerji transferinin sağlanmasıyla mümkün olacağını söylüyor. Daha birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bir veri merkezi kurucusunun açıklamasından bahsetmiştik. Ona göre yapay zekânın eğitimi için kullanılan veri merkezleri de hâlihazırda kurulmuş enerji alt yapısı da yeterli değildi.

Elon Musk, geçmişte de benzer açıklamalar yapmıştı: Ancak süre bu kadar yakında değildi

Açık konuşmak gerekirse Elon Musk, yapay zekâ ile ilgili ilk kez konuşmuyor. Musk, özellikle de yapay genel zekâya bir gün mutlaka ulaşılacağını söylüyor. Ancak Elon Musk, geçmişte yaptığı açıklamalarda buna 2029 gibi bir tarihte ulaşılabileceğini söylemişti. Ancak yaşanan gelişmeler, Elon Musk'ın fikrini değiştirmiş gibi görünüyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, YAPAY ZEKÂ SAĞLIK DANIŞMANI S.A.R.A.H.'I DUYURDU

Bu arada; Elon Musk'ın neden süreyi kısalttığını da hemen açıklayalım. Elon Musk, insanların yapay zekâ çiplerine çok hızlı bir şekilde erişmeye başladıklarını söyledi. Birkaç yıl önce COVID-19 kaynaklı yaşanan çip krizini hatırlatan iş insanı, şimdi böyle bir durum kalmadığını ifade etti. Elon Musk'a göre şu an kritik olan tek şey, elektrik şebekeleri.