Hesaba itiraz eden müşteri büfe sahibini bıçakla öldürdü

Kaynak: İHA
Hesaba itiraz eden müşteri büfe sahibini bıçakla öldürdü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, hesap yüzünden çıkan tartışma kanlı bir sona yol açtı; bir müşteri büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Olay, saat 00.30 sıralarında Mudanya'nın İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki bir büfede meydana geldi. Büfede çay içen G.G. (50), gelen hesap yüzünden büfe sahibi Rasim Çiçek (63) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucu G.G., yere düştü. Sinirlenen G.G., yanında getirdiği bıçağı çıkararak Rasim Çiçek'in kalbine sapladı. Olay sırasında Çiçek'in akrabası N.T. de yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, büfe sahibi Rasim Çiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı N.T. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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