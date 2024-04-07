Heyelan köy yolunu kapadı

Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar Köyü'ne giden yolda meydana gelen heyelan büyük bir korkuya sebep oldu.

Gece bastıran şiddetli yağmur sonucu zeminin yumuşamasına bağlı olarak dağdan kopan toprak ve kaya parçalarının heyelana sebep olduğu Onbaşılar köy yolu araç trafiğine kapandı.

Köyü şehre bağlayan yolun heyelan sonucu kapanması üzerine yardım çağrısında bulunan Onbaşılar Köyü Muhtarı Husret Şen “Aralıklı yağışların başlamasıyla bölgede hayatı olumsuz yönde etkilerken, köyümüzün yoluna maalesef heyelan inerek yol tamamen kapandı. Şu an köyümüzün yolu kapalı. Biz de yetkililere çağrıda bulunarak yolumuzu açılması için çalışma bekliyoruz. Ben köy muhtarı olarak takipte olacağım” diye konuştu.