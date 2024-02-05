Heyelan sebebiyle kapanan Bitlis- Baykan karayolu açıldı

Kaynak: DHA
Heyelan sebebiyle kapanan Bitlis- Baykan karayolu açıldı
Bitlis-Baykan Karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan yol, ekiplerin 8 saat süren yoğun çalışmasıyla yeniden açıldı.

Bitlis ile Siirt'in Baykan ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun 40'ıncı kilometresinde, dün meydana gelen heyelan sebebiyle kaya parçaları ve toprak yığını yolu kapattı. Vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekiplerinin 8 saat süren çalışmalarının ardından kayalar ve toprak yığını yoldan kaldırıldı ve karayolu ulaşıma açıldı.

AFAD Bitlis İl Müdürü Erdal Tunçtan, ihbar üzerine ekiplerin hemen bölgeye gönderildiğini aktardı ve “Ekibimizle birlikte bölgeye gelerek incelemelerde bulunduk. Kaya parçasının kopabileceği ihtimali üzerine yolun trafiğe kapatılmasını önerdik. İl Özel İdaresi, Karayolları ve DSİ’nin çalışması ile yol trafiğe açıldı" açıklamasında bulundu.

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