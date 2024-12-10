HGS hacklendi: Kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderildi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) kanalıyla alınan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulaması hacklendi.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan HGS uygulaması hacklendi. HGS uygulamasından kullanıcılara hakaret içeren bildirimler gönderildi.

Ayrıca gönderilen bildirimler ile kullanıcılardan kripto para talebinde bulunulduğu görüldü.

HGS uygulaması olan kullanıcılara gönderilen bildirimlerde "Eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım" ifadeleri kullanıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri konuya ilişkin gazeteci Hasan Basri Akdemir'e konuştu. Yetkililer "Sistemin hacklenmesi söz konusu değil. Yurt dışı kaynaklı sisteme mesaj atma yönünde bir saldırı gerçekleştirdiler. Kısa zaman içinde çözülecek. Endişe edilecek bir durum yok" dedi.

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