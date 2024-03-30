HGS’ye zam geldi. Araç sürücüleri dikkat. 3 Nisan’dan itibaren başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
HGS’ye zam geldi. Araç sürücüleri dikkat. 3 Nisan’dan itibaren başlıyor
Hızlı Geçiş Sistemi’nde alt limit fiyatına zam geldi. Zam 3 Nisan’dan itibaren geçerli olacak.

Hızlı Geçiş Sistemi araçların otoyollar ve köprüden geçmek için kullandığı bir sistemdir.

Akaryakıta, araç muayenelerine gelen zamlar sonrası araç sürücüleri artık neredeyse araçlarını otoparka çekti.

Şimdi de Hızlı Geçiş Sistemi'nde alt limit fiyatına zam geldi.

Özel bir bankanın müşterilerine mesaj attığı ve HGS’ye zam geldiği ortaya çıktı.

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HGS’de 100 TL olarak uygulanan alt limit fiyatının 175 TL olduğu açıklandı.

İşte gelen o mesaj:

Değerli Müşterimiz, 1. sınıf HGS ürün/ürünlerinizle gerçekleştireceğiniz otoyol ve köprü geçişlerinizde bakiye yetersizliği yaşamamanız için alt limit ve otomatik yükleme tutarınızın 175 TL altında olması durumunda 03.04.2024 tarihinde 175 TL olarak güncellenecektir

Zammın ise 3 Nisan’dan itibaren geçerli olacağı açıklandı.

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