Hiç kullanmadığı kredi kartı hayatını kararttı! Aman dikkat 452 bin TL parasını böyle çaldılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli işçi 50 yaşındaki İrfan Kahraman'ın hiç kullanmadığı kredi kartı, başına bela oldu.

Hiç kullanmadığı kredi kartını ilk kez aralık ayında alışveriş için kullanmak isteyen İrfan Kahraman, bakiye yetersiz uyarısını aldı. Duruma şaşıran Kahraman, banka müşteri temsilcisini aradı.

Hesabından bir çok kez para çekildiği bilgisini alan Kahraman, 49 kez hesabından para çekildiğini ve toplamda çekilen 452 bin TL'nin 300 farklı hesaba gönderildiğini öğrenince karakolun yolunu tuttu.

"HESABIMDAN 452 BİN LİRAYA YAKIN PARA ÇEKİLMİŞ"

Ekiplere gidip şikayetini bildiren Kahraman, "Aralık ayında kredi kartı vardı. O kartımı kullanmıyordum. Kullanmaya kalktım, bakiye yetersiz dedi. 20 bin lira limitim vardı. Tamamını ele geçirmişler. Hesabımdan 452 bin liraya yakın para çekilmiş. Banka hiç bir bildiri vermedi bana. Bu para yaklaşık 300 farklı IBAN’a gönderilmiş. Kartı öğrendiğimde hemen müşteri hizmetlerini arayıp bloke ettirdim. Emniyete gidip suç duyurusunda bulundum. Aynı günde 2-3 kere para çekildiği günler var. Dekontta öyle görünüyor. Nakit avans olarak çekiliyor. 20, 30, 40 lira olarak çekilip farklı kişilere gönderiliyor. 20 liralık limitim artırılarak 452 bin liraya kadar çıkarılıyor. Bana hiçbir şekilde bildirim gelmedi. 30 senedir çalışıyorum. Kredi çekip ev aldım. İşlemediğim borç yüzünden evimin gitmesinden korkuyorum. Düzenimiz kalmadı. Gereken neyse yapılmasını istiyorum” diye konuştu.

"TAM RAHATA ERECEKTİK, ŞU YAŞADIKLARIMIZA BAK"

Evini almak için geçmişte büyük zorluklar çektiğini ifade ederek gözyaşlarına boğulan Hanife Kahraman ise, “Ben meyve topladım evimi ödeyebilmek için. Neler yaşadım, neler gördüm. Mağdur ettiler bizi. Ben kimsenin hakkına girmedim. Neden onlar bizim hakkımıza girdi? Ben zaten hastalık içerisindeyim. Yaşadıklarım beni mahvetti. Şu halime bakın, ayakta zor duruyorum. Bu yaşadıklarım reva mı? Oturduğum yerden olmadık insanlar bizi dolandırıyor. Şu mahallede sorun ben kimsenin hakkına girmemişim. 10 senedir burada oturuyorum. Yetimim anam yok babam yok. Yetimin hakkını neden yediler? Ben hiç kimsenin hakkına girmesin. Ben çoluğumu, çocuğumu tarlalarda büyüttüm. Haram lokma yedirmedim. Ameliyat olacağım, ben kocamı mı kayırayım, oğlumu mu? 12 kez ameliyat oldum. Hayata tekrar tutunmuşken şu yaşadıklarıma bak" dedi.

"BU TÜR DOLANDIRICILIKLAR KARŞI BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI UYARIYORUZ"

Bu tür dolandırıcılıklar karşı bütün vatandaşları uyaran Avukat Hasan Balyoz, "Burada yaklaşık 300 farklı hesaba, Türkiye’nin dört bir tarafına küçük miktarlarda krediler çekilerek dağıtılmış ve banka hiçbir şekilde bunu müvekkilimi bildirmemiştir. Tüketiciye bunu bildirmesi en azından bir onay kodu alması gerekirken banka bu güveni sağlayamamış. Biz bu doğrultuda mahkemeye başvuracağız, emsal kararlar aynı bizim yönümüzde. Bu işlemleri iptal ettirerek mağduriyetimizin giderileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.