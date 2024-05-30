Hiçbiriniz masum değilsiniz

Son yıllarda bu kadar kan emici…

Acıma ve anlama duygusu yoksunu…

Ve vicdansız, bir ‘Savaş sevici’ biri var mıdır acaba?

*

Bir tane var, o da bizim burnumuzun dibinden çıktı.

Yarın dünyanın karışmasına neden olacak büyük bir çıban.

Muhatabı, korkaklığın verdiği panikle Filistin halkını yok etme adına öncelikle kadınlar, çocuklar ve sivillerle birlikte, bir nesli yok etmenin telaşı ve aceleciliğiyle bu masum insanlara yönelik saldırıları sürdürerek, mazlum ulusların kendisine lanet okuduğu bir adam.

Netanyahu.

*

Ve onu bu kadar şımartan…

Önünde…

Arkasında…

Sağında…

Solunda durarak, her şeyine destek veren ABD Başkanı Biden’ın da tıpkı Netanyahu gibi Filistinli çoluk-çocuğun, kadın ve kızların, yaşlı-genç sivillerin öldürülmelerinden -verdikleri silah, ekonomik ve moral desteği için- en az Netanyahu kadar suçlu olduğunu düşünüyorum.

*

Ayrıca İsrail’e, en azından moral desteği veren Avrupa ülkeleri liderlerinin de ‘Suça yardım ve yataklık yaptıkları için’ onların da yargılanmaları gerektiğine inanıyorum.

Çünkü İsrail, bu kan emicilerden destek almasa, bu kadar büyük cesaret gösterip de Filistin’de böyle bir soykırım yapamaz.

*

Lanet olası savaş çok kötü bir şeydir ve onun muhatapları silah kullananlar olmalıdır.

Siviller…

Kadınlar…

Çocuklar…

Yaşlılar…

Hastaneler…

Okullar olmamalıdır.

*

Ancak Netanyahu, -ABD Başkanı Biden’in ve bazı Avrupa ülke liderlerinin desteğinde- bir vahşet, bir soykırım nasıl yapılır…

Acımasızlık, en vahşi şekliyle dünyaya nasıl miras bırakılır…

Çocukların çaresizliği nasıl gözler önüne serilir, işte bu adam bütün bunları dünyanın gözü önünde sergilerken, kendisinin de nasıl insanlıktan çıktığının resmini, cümle âleme göstermiştir.

*

Savaş kurallarını hiçe saymıştır.

Cenaze arabalarına saldırmış, okulları bombalatmış, masum ve çaresiz insanların yaşadıkları çadırları bombalatmıştır.

Hatta uluslararası sağlık ve yardım kuruluşlarına bile silah doğrultmuştur.

*

Şimdi de tutmuş, onlarca Filistinlinin yanarak can verdiği çadır kampa yaptığı saldırıyı, ‘Trajik aksilik’ olarak nitelendirmiş.

Sanki bunu bile-isteye yapmamış gibi…

Yetmemiş, “Gazze’deki savaşı bitirmeye niyetim yok.” diyerek de savaşçı ruhunu ortaya koymuştur.

*

Ey Avrupa!..

ABD’nin Başkanı Biden!..

Sizin derdiniz ne?

Dünyanın gözü önünde böylesine bir soykırım yapılırken, insanlık karşısında bu kadar bencil ve taraflı davranmanızın anlamı ne?

İsrail’de ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Meclisi’nde yaptığı bir konuşmasında:

“Netanyahu’nun Başbakan olarak kalamayacağını, çünkü gerçekte başbakan değil, hükûmetteki aşırılık yanlılarının rehinesi olduğunu” ifade ederken, sizin bu kan emiciye bu kadar cesaret vermenizin altında yatan nedir?

Hani bir açıklasanız da niyetiniz bilinse!..

*

Ama bilin ki hiçbiriniz masum değilsiniz!..