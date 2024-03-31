Hidrojen pazarının ihracatta yeni hedefleri

Kaynak: AA
Hidrojen pazarının ihracatta yeni hedefleri
İstanbul Sanayi Odasının (İSO) sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında başlattığı İSO Yeşil Gündem Sohbetleri'nin 13'üncüsünde hidrojen ekonomisinde Türkiye'nin rolü incelendi.

İSO'’nun yaptığı açıklamada, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) işbirliği kapsamında İSO Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat ev sahipliğinde gerçekleştirilen sohbette, TENMAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Çevik ile Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer katıldı.

Canpolat, dünyanın 2050 yılına kadar "net sıfır" emisyona ulaşmak için kilit bir role sahip olduğunu söyledi.

Canpolat, yenilenebilir enerji, biyoyakıt veya enerji verimliliği gibi karbondan arındırma teknolojilerini tamamlayıcı olmasıyla beraber "temiz hidrojen" veya renk koduyla belirtilirse "yeşil hidrojen"in aslında çok daha fazlasını ifade ettiğini vurguladı.

Uğur Çevik’te "TENMAK'ın önemli sorumluluklarından biri de ülkemiz ekonomisini karbondan arındırarak sürdürülebilir temiz enerji geleceği oluşturmak, bu konuda farklılık yaratmak iç ve temiz enerji hedeflerini uluslararası enerji politikası ile birleştirmektir." İfadelerini kullandı.

Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Dinçer, hidrojen ekonomisi için sektörün dönüşümü noktasında insanlığın ihtiyaçlarına göre olması gerektiğini söyledi.

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