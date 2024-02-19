Hilafet bayrağı taşıyana yumruk atan Ege’nin 4 yıl hapsi istendi. Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya

İstanbul’da gerçekleştirilen Filistin’e Destek Mitingi’nde, hilafet bayrağı taşıyan İsmail Aydemir’e yumruk attığı gerekçesiyle 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Ege Akersoy’ hakkında savcı, mütalaasını açıkladı.

Olay sonrasında 17 gün tutuklu kalan Akersoy hakkında, "Basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından toplamda 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 2’nci duruşmaya Ege Akersoy katılmazken hilafet bayrağı taşıyan şikayetçi İsmail Aydemir katıldı.