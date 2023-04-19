Hindistan o rekoru Çin'in elinden almaya çok yakın

Çarşamba günü yayınlanan Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, Hindistan'ın 2023 ortalarında dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geçmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) dünya nüfusunun durumuna ilişkin raporuna göre, Çin'in 1,4257 milyar olan nüfusu Hindistan'ın 1,4286 milyar olacağı öngörülüyor.

Resmi verilere göre, Çin'in nüfusu geçen yıl altmış yılı aşkın bir süredir ilk kez azaldı. UNFPA raporu ayrıca dünya nüfusunun aynı tarihe kadar 8.045 milyara ulaşacağını tahmin ediyor.

Hindistan, 2011'den beri nüfus sayımı yapmadığı için sakinlerinin sayısına dair resmi bir veriye sahip değilken, Hindistan'ın yalnızca on yılda bir yapılan nüfus sayımı 2021'de yapılacağı ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmek zorunda kalındığı da belirtildi.