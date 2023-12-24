Hindistan ve Norveç gemileri Husiler tarafından vuruldu

Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan ve Norveç gemileri Husiler tarafından vuruldu
Kızıldeniz'de ticaret yollarında Husi tehdidi devam ediyor. Husiler bu kez de Hint ve Norveç ticaret gemilerini vurdular.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), tarafından yapılan açıklamada Kızıldeniz’de iki ticari gemiye saldırı düzenlendiğini duyruldu.

CENTCOM’dan tarafından yapılan açıklamada ayrıca Yemenli Husilerin bulunduğu bölgeden fırlatılan 4 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, ilk saldırının Kızıldeniz’in güneyinde Husilerin bölgesinden iki balistik füze atılmasıyla düzenlendiği ifade edildi.

Saldırıda hiçbir geminin hasar almadığı aktarıldı. Daha sonra yerel saatle 15.00-20.00 arasında ‘Refah Muhafızları Operasyonu’ kapsamında bölgede bulunan USS Laboon adlı savaş gemisinin, yine Yemenli Husilerin bölgesinden fırlatılan 4 İHA’yı havada vurarak etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

CENTCOM, yerel saatle 20.00 sıralarında Norveç bandralı M/V BLAAMANEN adlı petrol tankerinin tek yönlü saldırı İHA’sı tarafından hedef alındığını ancak İHA’nın gemiyi ıskaladığını aktardı. Hindistan bandralı M/V SAIBABA adlı petrol tankerinin ise İHA tarafından vurulduğu ancak gemide herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı. CENTCOM, "USS Laboon bu saldırılardan gelen yardım çağrılarına yanıt vermiştir. Bu saldırılar Husi militanları tarafından 17 Ekim'den bu yana ticari gemilere düzenlenen 14 ve 15’inci saldırılardır” dedi.

Son Haberler
Avustralya'da binlerce kişi elektriksiz kaldı Dünya
Avustralya'da binlerce kişi elektriksiz kaldı
Bir can kurtarmak ister misiniz Sağlık
Bir can kurtarmak ister misiniz
Yabancı uyruklu dilencinin üzerinden çıkanlar herkesi şoke etti Gündem
Yabancı uyruklu dilencinin üzerinden çıkanlar herkesi şoke etti
Gözaltındaki sevgilisine dürüm içerisinde uyuşturucu götürdü. Polislerin dikkatinden kaçmadı Gündem
Gözaltındaki sevgilisine dürüm içerisinde uyuşturucu götürdü. Polislerin dikkatinden kaçmadı
Galatasaray taraftarı Kadıköy'de galibiyetten emin. Messi de olsa Fred de olsa... Spor
Galatasaray taraftarı Kadıköy'de galibiyetten emin. Messi de olsa Fred de olsa...
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Ekonomi
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Gazze'de hasar gören hastane sayısı açıklandı Dünya
Gazze'de hasar gören hastane sayısı açıklandı