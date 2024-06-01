Hindistan yanıyor. Ölü sayısı 43’ü geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan yanıyor. Ölü sayısı 43’ü geçti

Hindistan’da etkili olan sıcaklıklar can aldı. Ölü sayısı 2 günde 43’ü aştı.

Hindistan aşırı sıcaklıklarla mücadele ediyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle can kayıplara artmaya başladı.

Termometreler 52.9 dereceye çıktı. 2 günde ölü sayısı 43’ü aştı.

Yetkililer can kayıplarının artmasından endişe ediyor.

Bihar’da 10’u seçim görevlisi olmak üzere 19, Odisha’da ise 10 kişi yaşamını yitirdi.

Jharkhand eyaletinde perşembe günü sıcaklığın 47 derecenin üzerine çıkmasının ardından en az 4 can kaybı yaşandı.

Hindistan’ın orta eyaletleri Madhya Pradesh’te 2, Uttar Pradesh’te 2 kişi hayatını kaybetti. Batıdaki Rajasthan eyaletinde ise 5 can kaybı yaşandı.

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