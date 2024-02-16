Hindistan'da atölyede yangın :11 ölü

Kaynak: İHA
Hindistan'da atölyede yangın :11 ölü
Hindistan'da bir boya üretim atölyesinde meydana gelen yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da meydana gelen yangında, bir boya üretim atölyesinde yangın çıktı. 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Başkent Yeni Delhi'de bir boya üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında itfaiye yetkilileri açıklama yaptı. Yetkililer, yangının dün yerel saatle 17.25 sıralarında atölyenin zemin katında başladığını, üst kattaki çalışanların binada mahsur kaldığını söyledi.

22 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangının 5 saat sonra kontrol altına alınabildiği ve binanın çöktüğü açıklanırken, çevre binalara da sıçrayan alevlerin kontrol altına alınmasının ardından 11 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldığı bildirildi. Olayda yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw142983-01.jpg

aw142983-02.jpg

aw142983-03.jpg

Son Haberler
Her kuşun eti yenmez atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Her kuşun eti yenmez atasözünün anlamı nedir?
Ağrıkesen şifalı bitkiler hangileri Şifalı Bitkiler
Ağrıkesen şifalı bitkiler hangileri
CHP'nin reklam filminde bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Bilerek mi oldu yoksa unutuldu ? Gündem
CHP'nin reklam filminde bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Bilerek mi oldu yoksa unutuldu ?
Kar yüksekliği 2 insan boyunu geçti Gündem
Kar yüksekliği 2 insan boyunu geçti
Asla yıkanmaması gereken 5 yiyecek ortaya çıktı. Mikrop saçıyor. Zehirliyor Sağlık
Asla yıkanmaması gereken 5 yiyecek ortaya çıktı. Mikrop saçıyor. Zehirliyor
Bursa'da bir halk otobüsü ön tekeri havada ilerlerken görüntülendi. Bu otobüslere nasıl çalışma izni veriyorlar? Gündem
Bursa'da bir halk otobüsü ön tekeri havada ilerlerken görüntülendi. Bu otobüslere nasıl çalışma izni veriyorlar?
Kamyonet park halinde olan bir tıra arkadan çarptı. 2 kişi ağır yaralı Yerel Haberler
Kamyonet park halinde olan bir tıra arkadan çarptı. 2 kişi ağır yaralı