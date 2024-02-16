Hindistan'da atölyede yangın :11 ölü

Hindistan’da meydana gelen yangında, bir boya üretim atölyesinde yangın çıktı. 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Başkent Yeni Delhi'de bir boya üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında itfaiye yetkilileri açıklama yaptı. Yetkililer, yangının dün yerel saatle 17.25 sıralarında atölyenin zemin katında başladığını, üst kattaki çalışanların binada mahsur kaldığını söyledi.

22 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangının 5 saat sonra kontrol altına alınabildiği ve binanın çöktüğü açıklanırken, çevre binalara da sıçrayan alevlerin kontrol altına alınmasının ardından 11 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldığı bildirildi. Olayda yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.