Hindistan’da domates krizi

Geleneksel Hint mutfağının vazgeçilmezi domatesin fiyatı son bir ay içinde yüzde 288 artarak 140 rupiye kadar yükseldi. Perakende fiyatlar ise el yaktığı için domates tüketiminde ciddi bir azalma yaşanıyor.

Hükümet, domates fiyatlarındaki artışı Muson yağmurlarının ulaşım ve dağıtımı aksatmasına bağlıyor. Tüketiciler yalnızca domateste değil son aylarda sütten baharata kadar birçok ürünün fiyatlarının yükselmesinden şikayetçi.

Fast food zinciri McDonald’s’ın restoranları, Hindistan’ın birçok bölgesinde domatesi hamburger ve dürümlerinden çıkardı.

Başkent Yeni Delhi’deki iki McDonald’s restoranın kapısına “Çabalarımıza rağmen, sıkı kalite kontrollerimizi geçen yeterli miktarda domates temin edemiyoruz” yazısı asıldı. Mağaza müdürleri, sorunun fiyatlandırma değil, tedarik zincirindeki kalite sorunlarından kaynaklandığını belirtti.

MEVSİMSEL SORUNLAR

Hindistan’ın kuzey ve doğusunda yaklaşık 150 McDonald’s restoranını işleten Connaught Plaza, kararı “geçici” mevsimsel sorunlara bağladı.

Ancak 357 restoranı bulunan McDonald’s’ın Hindistan’ın batı ve güney bölgelerindeki franchise sahibi Westlife Foodworld, “domatesle ilgiliciddi bir sorun bulunmadığını” söyledi.

McDonald’s Delhi mağazaları hala domates sosu paketleri sunarken, yakındaki bir Subway restoranı domates servis etmekte sorun olmadığını söyledi.

Finans başkenti Mumbai’de domates satışları sert düşürken, sebze satıcısı Vijay Sharma “Çoğu müşterim domates almayı bıraktı” dedi.

Hintliler domates tüketimini azaltırken, bazı işletmeler alternatifler öneriyor. BigBasket alışveriş uygulamasında arama yerine domates yazıldığında “Domates fiyatları yüksek mi? Domates püresiyle pişirin!” sonucu çıkıyor.