Hindistan'da fabrikada yangın. 6 işçi öldü

Hindistan'a bağlı Maharashtra eyaletinde bir eldiven fabrikasında meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Asian News International'dan (ANI) ‘ın haberine göre yangın, eyaletin Aurangabad kentinde meydana geldi.
Hindistan’ın yerel saatiyle 02.15'te yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, fabrikada mahsur kalan 6 işçinin cansız bedenine ulaştı.
Yerel kaynaklara konuşan işçiler, fabrikanın kapalı olduğu sabahın erken saatlerinde, içeride uyuyan kişilerin yangından kaçamadığını aktardı.
İtfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, yangının sebebinin henüz belirlenmediğini kaydettiler.