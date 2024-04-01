Hindistan'da fırtına ve hortum: 5 ölü 100 yaralı

Kaynak: İHA
Hindistan'da fırtına ve hortum: 5 ölü 100 yaralı
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde etkili olan fırtına ve hortum, 5 kişiyi hayattan kopardı.

Hindistan’ın doğusunda yer alan Batı Bengal eyaletine bağlı Jalpaiguri bölgesinde, dün şiddetli yağış, fırtına ve hortum etkili olurken fırtına en az 800 eve zarar verdi.

Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, konu hakkında yaptığı açıklamada, fırtınanın 5 kişinin ölümüne yol açtığını ve 100 kişinin de yaralandığını aktardı. Polis, bölge idaresi, afet yönetimi ve hızlı müdahale ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Banerjee, afetten etkilenen kişilerin güvenli bölgelere gönderildiğini söyledi.

Hindistan Başbakan Narendra Modi ise, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve yardımın sağlanması amacıyla talimat verdiğini iletti.

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