Hindistan’da kongre merkezine bombalı saldırı: 2 ölü, 40 yaralı

Hindistan’ın Kerala eyaletinde Hristiyanların bulunduğu kongre merkezine düzenlenen bombalı saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Hindistan’da kongre merkezine bombalı saldırı: 2 ölü, 40 yaralı

Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Kochi’deki Kalamassery’de bir kongre merkezinde bir araya gelen Yehova'nın Şahitleri’ne el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır en az 40 kişi yaralandı.

SALDIRGAN OLDUĞUNU İDDİA EDEN BİR KİŞİ POLİSE TESLİM OLDU

Dominic Martin isimli bir şahıs, saldırının ardından sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak, saldırının sorumluluğunu üstlendi. Yaklaşık 6 yıl önce Yehova’nın Şahitleri’nin öğretilerinin "ulus karşıtı" olduğuna inandığını ifade eden Martin, grupla görüşlerini değiştirme konusunda konuşmaya çalıştığını söyledi. Martin, saldırının düzenlendiği bölgeden 40 kilometre uzaklıktaki Thrissur bölgesindeki bir polis karakolunda teslim oldu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Martin’in polis tarafından sorgusunun devam ettiği ifade edilerek, "Hala ifadesinin doğruluğunu tespit etmeye çalışıyoruz, biraz zaman alacak. Şu anda davaya dahil olduğunu teyit edecek durumda değiliz, soruşturma devam ediyor" denildi.

ÜÇ PATLAMA YAŞANDI

Yehova'nın Şahitleri’nin bölgesel sözcüsü Sreekumar, Martin'in grubun kayıtlı bir üyesi olmadığını belirterek, üç gün süren etkinliğe yaklaşık 2 bin 300 kişinin katıldığını belirtti. Sreekumar “İlk patlama salonun ortasında meydana geldi. Birkaç saniye sonra, salonun her iki yanında aynı anda iki patlama daha yaşandı" dedi.

Yehova'nın Şahitleri, 1870’lerde ABD kurulmuş uluslararası bir Hristiyan mezhebidir. Grubun Hindistan'da yaklaşık 60 bin takipçisi olduğu tahmin ediliyor.

Öne Çıkanlar
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Öfkeli Dağıstanlılar İsraillilerin geldiğini duydu havalimanını bastı Gündem
Öfkeli Dağıstanlılar İsraillilerin geldiğini duydu havalimanını bastı
Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem Gündem
Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem
Cumhuriyet gençleri Anıtkabir'de hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu Video
Cumhuriyet gençleri Anıtkabir'de hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu
Ekrem İmamoğlu 100. yıl kutlamasında konuştu: 1923'te verdiğimiz söze sadık kaldığımız için ayaktayız Gündem
Ekrem İmamoğlu 100. yıl kutlamasında konuştu: 1923'te verdiğimiz söze sadık kaldığımız için ayaktayız
BM İsrail'in Gazze saldırılarında ölen çalışanlarının sayısını açıkladı Gündem
BM İsrail'in Gazze saldırılarında ölen çalışanlarının sayısını açıkladı
Cumhuriyetimizin 100. yılını uzaydan kutladı Video
Cumhuriyetimizin 100. yılını uzaydan kutladı
Borsa İstanbul yatırımcısını bekleyen büyük tehlike! Ekonomi
Borsa İstanbul yatırımcısını bekleyen büyük tehlike!