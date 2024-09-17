Hindistan'da muhalefet lideri istifa etti

Kejriwal'in istifası, yolsuzluk davasında Hindistan'ın en yüksek mahkemesinden kefaletle serbest bırakılmasının ardından birkaç gün sonra geldi.

Mart ayında tutuklanmış ve Delhi ÖTV davasıyla bağlantılı olarak beş ay hapis yatmıştı.

Yetkililer, Kejriwal'in günün erken saatlerinde Delhi Vali Yardımcısı VK Saxena ile istifasını sunmak üzere ikametgahında bir araya geldiğini söyledi.

Başbakan Narendra Modi'yi sert bir şekilde eleştiren Kejriwal, Mart ayında Hindistan hükümetinin mali suçlarla mücadele kurumu olan Uygulama Müdürlüğü tarafından, belirli kişileri kayıran ÖTV politikasının oluşturulmasında doğrudan rol aldığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Davayla ilgili soruşturmalar, Hindistan'ın kilit soruşturma kurumu Merkez Soruşturma Bürosu'nun Delhi hükümetini, rüşvet verdiği iddia edilen belirli içki satıcılarını kayırmak için politikayı kullanmakla suçlamasıyla Ağustos 2022'de başladı. Politika daha sonra iptal edildi.

Aam Aadmi Partisi, liderlerinin "uydurma bir dava" nedeniyle "sahte bir şekilde tutuklandığını" söyleyerek herhangi bir yanlış yaptığına dair ortaya atılan bütün suçlamaları reddetti.

Parti, Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'ni (BJP) siyasi müdahaleyle suçluyor.