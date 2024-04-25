Hindistan’da otel yangını: 6 ölü, 20 yaralı

Yangının otelin mutfağında başladığı ve kısa sürede tüm binayı sardığı öğrenildi. Otel müşterilerinin yangın sırasında kahvaltı yaptıkları belirtilirken, görgü tanıkları panik ve kargaşa yaşandığını ifade etti.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle otel binası kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlatırken, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.