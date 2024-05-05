Market sahibi hırsızı tekme tokat dövdü

Kaynak: İHA
Market sahibi hırsızı tekme tokat dövdü
İstanbul Esenyurt’ta bir market sahibi meyve çalmaya çalışan hırsızı yakaladı. Market sahibi hırsızı tekme tokat dövdü.

Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli marketin manav bölümündeki meyveleri poşetlere koyarak para ödemeden ayrıldı. Şüpheli, yolun karşısına geçtiği esnada market sahibi meyvelerin çalındığını fark etti. Şüpheliyi yakalamak için koşmaya başlayan market sahibini gören hırsız, elindeki meyve bulunan poşetleri atarak kaçmaya başladı.

Hırsızın peşini bırakmayan market sahibi kaçan şüpheliyi yakalayarak saldırdı. Tekme ve tokatların etkisiyle yere düşen hırsızı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Vatandaşlar market sahibini tutarken, ayağa kalkan şüpheli koşarak uzaklaştı. Market sahibinin, hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hırsızın marketten poşetlerle ayrıldığı, ardından market sahibinin şüpheliyi yakalayarak tekme tokat dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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