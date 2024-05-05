Kastamonu'da ahşap ev yangını



Olay, Çatalzeytin ilçesi Karacakaya köyü Bostan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Mustafa Kaya'nın ahşap evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa zamanda büyüyen yangın tüm apartmanı sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ekiplere yapılan ihbar üzerine olay mekanına orman ve itfaiye ekipleri intikal etti. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın diğer evlere de ulaşmadan söndürüldü.

Yangında alevlere teslim olan ahşap bina kullanılmaz hale geldi.

Meydana gelen yangınla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.