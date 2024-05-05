Fatih Terim'e ödenecek dev tazminat ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim'e ödenecek dev tazminat ortaya çıktı
Panathinaikos'tan gönderilmesi gündemde olan Fatih Terim'in olası bir ayrılıkta alacağı tazminat belli oldu.

Yunanistan Süper Ligi’nde Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos’ta ortalık karıştı.

Oynadığı son iki maçta yeşil-beyazlılar önce Aris’e 1-0 daha sonra lider AEK’e 3-0 mağlup oldu.

Art arda alınan yenilgilerin ardından 71 puanla 3. Sıraya gerileyen Panathinaikos’un şampiyonluk umutları gittikçe azaldı.

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AYRILIK KAPIDA

Oluşan bu tablo sonrası teknik direktör Fatih Terim eleştirilerin hedefi haline gelirken son maçta binlerce Panathinaikoslu taraftar tarafından maç sonunda ıslıklandı.

Yunan basınında çıkan haberlere göre Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos şampiyon olamamaları halinde Fatih Terim ile yollarını ayırmaya karar verdi.

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1.1 MİLYON EURO KAZANACAK

Fatih Terim ile olası bir ayrılığın ardından deneyimli teknik adamın elde edeceği tazminat da ortaya çıktı.

Yunan ekibi Fatih Terim ile yolları ayırması halinde 1.1 milyon Euro tazminat ödeyecek.

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LİG KUPASINDA FİNALE YÜKSELDİLER

Sezon ortasında geldiği Panathinaikos ile 25 çıkan Fatih Terim 1.92’lik puan ortalaması tuttururken Yunanistan Lig Kupası’nda finale kaldı.

25 Mayıs’ta oynanacak olan Lig Kupası finalinde Panathinaikos’un rakibi Aris olacak.

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