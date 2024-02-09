Hindistan’da sokağa çıkma yasağı. Polise vur emri verildi

Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttarakhand eyaletinde medrese ve cami yıkımı sırasında çıkan ve ölümle sonuçlanan çatışmaların ardından ülkede çok sert kararlar alındı.

Tüm şehirde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşların karara uymaması halinde ise polise “vur emri” verildi. Ayrıca, internet hizmetleri durduruldu ve okullar kapatıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ 150 POLİS YARALANDI

Merkezi otoritenin bilgisi olmadan medrese ve caminin yıkımına karar veren yerel mahkemenin bunu uygulaması üzerine bölgede çok sert çatışmalar yaşandı.

Yıkım için bölgeye giden emniyet ekipleri ve polisler ile vatandaşlar arasında çıkan çatışmalar sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. 150 polis ise yaralandı.

Polisin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği olaylarda bir polis karakoluna molotofkokteyli ve taşlar atan protestocular, aynı zamanda bazı araçları ateşe vermişti. Çok sayıda vatandaş ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Eyalet Emniyet Genel Müdürü Abhinav Kumar, şehirdeki durumun endişe verici olduğunu ancak protestocuların dağıtılması sonucu olayların kontrol altına alındığını ifade etmişti.