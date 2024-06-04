Hindistan'da Su-30 MKI savaş uçağı düştü

Kaynak: İHA
Hindistan'da Su-30 MKI savaş uçağı düştü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde Nashik kenti yakınlarında Su-30 MKI tipi bir savaş uçağı düştü.

Uçaktaki 2 pilot, fırlatma koltuğu sistemini kullanarak kazadan sağ kurtuldu.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, uçak test uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. Kazadan önce pilotlar teknik bir aksaklık olduğunu bildirmişti. Kaza sonucu uçakta büyük hasar oluştu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılan pilotlar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin detaylı bir incelemenin ardından ortaya çıkacağını açıkladı.

Hindistan Hava Kuvvetleri, kısa bir süre önce bakımdan geçen Su-30 MKI tipi savaş uçaklarının test uçuşlarını sürdürdüğünü belirtiyor. Bu kazayla birlikte Hindistan Hava Kuvvetleri'nin son 3 yıl içinde düşen üçüncü Su-30 MKI tipi savaş uçağı olduğu kaydediliyor.

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