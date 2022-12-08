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  • Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik çarptı feci şekilde can verdi

Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik çarptı feci şekilde can verdi

Hindistan’da tahta bir sopa ile önlem aldığını düşünen adam elektrik teline düşen araba anahtarını almaya çalışırken feci şekilde can verdi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 22:01
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Hindistan’da tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik feci şekilde can verdi

Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik çarptı feci şekilde can verdi
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Hindistan’da elektrik telinden arabanın anahtarını almaya çalışan bir adam yüksek dozda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde adamın, elektrik tellerinde bulunan araba anahtarını almak için bir paspas sopası kullandığı ve plastik bir eldiven taktığı görüldü.

Adamın aldığı bu önlemler, elektrik çarpmasının önüne geçemedi.

Anahtarı almaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti.

Adamın elektrik akımına maruz kaldıktan sonra yere düştüğü ve çevredekilerin yardıma geldiği görüldü.

Hastaneye kaldırılan adamın yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

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A.Ç
8.12.2022 08:01
Süpürgenin sopası tahta değil  
 
ACS
8.12.2022 03:45
Kolu balkon demirine değince topraklama yapmış galiba.  
 
Nuri
8.12.2022 01:50
Plastik elektriği geçirir, tahta geçirmez. Olayda bir terslik var.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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