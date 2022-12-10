Tren istasyonunda biletçiye elektrik çarptı raylara düştü. Herkes dehşetle izledi

Hindistan’daki olay Batı Bengal eyaleti Kharagpur kentindeki tren istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tren biletlerini kontrol eden görevliye, yüksek gerilim hattından kopan kablonun üzerine düşmesi sonucu elektrik çarptı.

Kondüktör ayakta dikilirken, bir anda neye uğradığını şaşırdı.Akıl olmaz olay sonrası akıma kapılan görevli, bayılarak rayların üzerine düştü. İstasyonda bulunan kişiler tarafından kurtarılan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.