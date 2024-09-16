Hindistan'da yüzlerce Samsung çalışanı gözaltına alındı

Hindistan'da Samsung fabrikasında çalışan işçiler maaşlarının yükseltilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için eylem başlattı. Eylemler 1 haftadır devam ederken polis ekipleri ve işçiler karşı karşıya geldi. Polis ekipleri, izinsiz toplandığı gerekçesiyle işçilere müdahale etti. Çıkan olaylarda 104 işçi gözaltına alındı. İşçilere destek veren sendikanın sözcüsü, protestolara liderlik eden üst düzey bir yetkilinin de gözaltına alındığını duyurdu.

İşçilerin 7 gündür devam eden grevi nedeniyle teknoloji devi Samsung'un Hindistan'daki yıllık 12 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık üçte birini sağlayan üretimin aksadığı bildirildi.

Samsung ise, dışarıdan bir işçi grubu tarafından desteklenen herhangi bir sendikayı tanımak istemiyor. Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapmayan Samsung, Cuma günü yaptığı açıklamada "tüm sorunları en kısa sürede çözmek için" Chennai fabrikasındaki işçileriyle görüşmelere başladığını bildirmişti.