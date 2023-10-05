Hindistan’daki sel felaketinde ölü sayısı 14’e yükseldi, 102 kişi kayıp

Hindistan’ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi. Yetkililer, 102 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

KAYNAK: İHA
Hindistan’daki sel felaketinde ölü sayısı 14’e yükseldi, 102 kişi kayıp

Hindistan’ın kuzeyindeki Sikkim eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle göl ve nehirdeki su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen sel felaketinde bilanço artıyor. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e yükseldiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kayıp olarak bildirilen kişi sayısının ise 102’ye yükseldiği açıklanırken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Ulusal Afet Müdahale Gücü açıklamasında, bazı otoyolların trafiğe kapandığı, 11 köprünün de yıkıldığı kaydedildi.

En az 22 bin kişinin sel felaketinden etkilendiği bölgede şiddetli yağışların devam etmesi, köprü ve yolların hasarlı olması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarında aksaklık yaşandığı bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), Sikkim ve komşu eyaletlerde 2 gün boyunca yağışların devam etmesinin beklenmesi nedeniyle toprak kayması ve uçuşlarda yaşanacak aksaklıklar konusunda uyarıda bulundu.

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