Hindistan’ın Ay keşif aracı Chandrayaan-3 yörüngeye girdi

Hindistan, Ay’ın güney kutbunu incelemek için uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 uzay aracının yörüngeye başarılı şekilde yerleştiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Hindistan’ın Ay keşif aracı Chandrayaan-3 yörüngeye girdi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; uzay aracı, Ay’a yumuşak iniş yapmayı hedefleyen Hindistan’ın üçüncü denemesi olacak.

Ay’ın güney kutbunu inceleyecek

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi, 14 Temmuz’da uzaya fırlatılan Chandrayaan-3 uzay aracının herhangi bir sorunla karşılaşmadan Ay’ın yörüngesine yerleştiğini açıkladı. Uzay aracı, Ay’ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün (1 Ay günü) görev yapacak. Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay’ın yüzeyini inceleyecek.

Üçüncü deneme

Hindistan, 2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan’ın 1. ve 2. denemelerinde Ay’ın yüzeyine iniş yapamamıştı. Chandrayaan-3 ise Hindistan’ın üçüncü ay keşif misyonu olacak. Hindistan, Chandrayaan-3’ün başarılı olması halinde ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin’den sonra Ay’a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

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