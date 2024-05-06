Hindistan'ın kapısız tuvaletleri görenleri şaşırttı

Hindistan'da açık alanda yapılan tuvaletlerin şaşırtıcı görüntüleri, bir Türk ziyaretçi tarafından kaydedilen bir video ile ortaya çıktı. Görüntülerde, pisuvurların kapısız bir şekilde yol kenarında bulunduğu ve tuvaletin çevresindeki kirliliğin göze çarptığı görülüyor. Sokak kenarlarında tuvalet bulunmaması durumunda insanların rastgele tuvalet ihtiyaçlarını karşıladığına dikkat çeken ziyaretçi, etrafın kötü bir kokuyla kaplı olduğunu da belirtiyor.

Video, Hindistan'da yaşanan hijyen sorunlarına ve altyapı eksikliklerine dikkat çekiyor. Açık alanda yapılan tuvaletlerin yaygın olduğu ve bu durumun çevre ve halk sağlığı açısından ciddi bir sorun teşkil ettiği vurgulanıyor. Türk ziyaretçinin gözlemleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.