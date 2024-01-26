Hindkirazı hangi hastalıklara iyi geliyor?

Doğal besinler, hem hastalıklardan korumak hem de sağlık sorunlarına çözüm bulmak için insanların ilgisini çeken bir seçenek olduğu bildirildi. Bu besinlerden birçok hastalığa şifa oldurucu etkileriyle bilinen hindkirazı olmasıyla dikkat çekti.

HİNDKİRAZI NEDİR?

Hindkirazı; Gülgiller familyasından; Karadeniz'in doğu kıyılarında da yetişen bir çalı veya 6 metre kadar boy atan, kış aylarında yapraklarını dökmeyen bir bitki olduğunun altı çizildi. Çiçekleri küçük ve beyaz renklidir.

Salkım halinde toplanmışlardır. Meyvesi zeytin büyüklüğündedir. Taze yapraklarında şeker, tanen, kalsiyum oksalat ve prülaurasin adlı bir glikozit var olduğu bildirildi.

Taze yapraklarından taflan suyu hazırlanır.

İŞTE FAYDALARI...

Sinirleri yatıştırır. Bronşitte şikayetleri giderir. Öksürüğü keser. Spazm giderir. Aybaşı gecikmelerinde de kullanılır.

HİNTKİRAZI NASIL KULLANILIR?

Hintkirazı, kiraza benzeyen ve taze olarak yenilen bir meyvedir. Yapraklarının suyu ise lezzetli ve sağlıklı bir içecektir. Meyvelerinin tohumları ise şeker hastalarına doğal bir insülin görevi görür, çünkü insülin direncini düşürür.

Hintkirazı yaprakları zehirli olduğu için taze tüketilmez, kurutulur ve su buharı ile sıkılır. Bu şekilde elde edilen taflan suyu, öksürüğü kesmeye yardımcı olur.

Hintkirazı meyvesi ve yaprağı, antioksidan özelliği sayesinde insan sağlığına faydalıdır. Bu meyve, genç kalmak için bir anahtar olarak da görülebilir. Taflan turşusu ise başka bir popüler kullanım şeklidir.

Karadeniz bölgesinde taflan turşusu kavurması çok ünlüdür. Nasıl yapıldığını anlatalım: Öncelikle salamura edilmiş 2 kase taflan alınır ve çekirdekleri çıkarılır. Bir kaba konur ve üzerine su ilave edilir. Suyu birkaç kez değiştirerek tuzunu azaltılır. Bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı fındık yağı eritilir. İçine 2 adet doğranmış kuru soğan atılır. Soğanlar karamelize olana kadar kısık ateşte kavrulur. Tuz ve acı biber eklenir. Sonra taflan turşusu ilave edilir ve karıştırılır. Ocağın altı kapatılır ve taflan turşusu kavurma hazırdır.

Hintkirazı, yöresel bir lezzettir ve herkesin damak tadına uygun olmayabilir. Ama turşu veya kavurma olarak sevmeseniz bile, taze olarak denemenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu meyvenin çok faydası vardır ve biz de bunlardan yararlanmalıyız.