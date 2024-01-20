Kadınlara müjde dedirtecek şifa saçan otun faydaları saymakla bitmiyor. Regl ağrıları azaltıyor

Boğaz ağrısı gibi sıkıntılı bir durumda faydası olan eşek otu, doğal beslenme eğiliminin öne çıkan bitkilerinden biri olmasıyla gündeme geldi.

İnsanlar hem hastalanmadan önce hem de sağlık problemlerine doğal çözümler ararken eşek otunun faydalarını keşfettiği bildirildi.

EŞEK OTU NEDİR?

Dikenli, çok yıllık bir bitki olan eşek otu, baklagiller familyasından olmasıyla dikkat çekti. Kurak ve boş alanlarda 30-60 cm boyunda yetiştiğinin altı çizildi.

Yaprakları kısa saplı, çiçekleri pembe, meyveleri küçük olduğu bildirildi. Köklerinde tanen, sakkaroz, zamk, uçucu ve sabit yağ, spinosin ve ononin gibi maddeler bulunur. Bitkinin kökü kullanılır.

EŞEK OTUNUN FAYDALARI

Terletici ve idrar söktürücü özelliğinin olduğu bildirildi. Vücuda rahatlık sağlar. Böbrek taşlarının atılmasına yardımcı olduğunun altı çizildi.

Böbrek ve mesane iltihaplarını tedavi ettiği ifade edildi.

Boğaz ağrılarını hafiflettiği bildirildi. Adet sancılarını azaltır, cilde iyi geldiğinin altı çizildi.

İçerdiği silymarin maddesi sayesinde karaciğer hücrelerini alkol, ilaç ve kimyasal etkilerden koruduğu bildirildi.

Safra yolu iltihabı, siroz ve kronik karaciğer hastalıkları gibi durumlarda karaciğer iltihabını önler ve iyileştirdiğinin altı çizildi.

Devedikeni tohumu safra salgısını artırdığının altı çizildi.

Böbreklerin daha verimli çalışmasını sağlayarak idrar yolu problemlerini çözdüğünün altı çizildi.

Aşırı alkol tüketimi sonucu oluşan siroz hastalığında faydalı olduğu bildirildi.

Fazla sigara içenler için de önemlidir. Nikotin, alkol, karbon monoksit gibi zararlı maddeleri nötralize ettiğinin altı çizildi. Mucize kanı temizlemesi dikkat çekti.

EŞEK OTU NASIL KULLANILIR?

Eşek otunun kökü kaynatılarak suyu içilebileceği önerildi. Yaprak ve gövdesi de kaynatılıp içilirse öksürüğe iyi geleceği bildirildi. Eşek otunun kökü kaynatma yoluyla birçok sağlık sorununa çare olabileceği ifade edildi. Ancak eşek otunu ve diğer yabani otları kullanırken dikkatli olunması olduğu tavsiye edildi.