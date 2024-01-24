Lotus Çiçeği anlamı. Lotus Çiçeği özellikleri ve faydaları

Lotus çiçeği, Nelumbonaceae ailesinin üyesi olan bir bitkidir ve su yüzeyinde yaşar. Peki, Lotus çiçeği renklerinin anlamı nedir? İşte Lotus çiçeğinin anlamı, özellikleri ve faydaları…

Bu çiçek, Hinduizm ve Budizm gibi dinlerde iç dünyanı temizleme ve kendini bulmayı simgeler. Lotus çiçeği, topraktan bağımsız olarak, su yüzeyinde yaşayan bir bitki olup, taze, tertemiz ve berrak bir görünüme sahiptir.

Lotus çiçeği, geceleri yapraklarını kapatarak suyun altına iner ve güneş doğduğunda su yüzeyine çıkıp yapraklarını tekrar açar. Yapraklarının yapısından ötürü tozu ve kiri tutmayan lotus çiçeği, kendini temizleyerek her daim saf ve duru bir görünüm sunar. Nilüfer çiçeği ile çok benzetilen lotus çiçeği arasındaki en belirgin fark, nilüfer çiçeğinin boyu 20 cm’e kadar ulaşırken, lotusun 3 m’ye kadar ulaşabilmesidir.

LOTUS ÇİÇEĞİ RENKLERİNİN ANLAMLARI?

Lotus çiçeği, farklı renklere sahip olabilir ve her renk farklı bir anlam taşır:

Beyaz Lotus Çiçeği: Saflık, masumiyet, saflık ve aydınlanma ile ilişkilendirilir.

Pembe Lotus Çiçeği: Sevgi, zarafet, zarafet ve diğer insanlarla uyum içinde olma anlamına gelir.

Mavi Lotus Çiçeği: Bilgelik, zeka ve ruhsal gelişimle bağlantılıdır.

Kırmızı Lotus Çiçeği: Tutku, sevgi ve bağlılıkla ilişkilidir.

Altın Lotus Çiçeği: Zenginlik, bolluk ve refahın sembolüdür.

Lotus çiçeği ayrıca kalp sağlığını destekliyor, sinirleri yatıştırıcı, sakinleştirici ve güçlü antioksidan özellikler gösterir.

LOTUS ÇİÇEĞİ NERELERDE YETİŞİR?

Lotus çiçeği, su bitkisi olduğundan ve suda yetiştiklerinden genellikle çamurlu nehir yatağında, sulak alanlarda, bataklıklarda, durgun sularda, çamurlu ve kirli yerlerde yetişmektedir. Bu nedenle, lotus çiçeği dünyanın birçok farklı ülkesinde yetişebilir.

LOTUS ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Lotus çiçeğinin birçok faydası bulunmaktadır:

Kalp Sağlığını Destekler: Lotus çiçeği, kalp üzerinde güçlendirici bir etkisi bulunmaktadır.

Sinirleri Yatıştırır: Lotus çiçeğinin kokusu ya da yağından elde edilen kokuların sinirleri yatıştırıcı, sakinleştirici ve uyku getirici bir etkisi olduğu söylenmektedir.

Strese İyi Gelir: Sinirler üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle stres kaynaklı sorunların, baş ağrılarının önüne geçmektedir.

Güçlü Antioksidan Özellikler Gösterir: Lotus çiçeği yüksek oranda C vitamini içerdiğinden güçlü antioksidan özellikler göstermektedir.

Mikroplara Karşı Vücudu Korur: Kendini temizleme özelliğinin insanlar üzerinde de etkili olduğu, bu sayede mikropların kökünü kazıdığı da bilinmektedir.

Toksinlerin Vücuttan Uzaklaştırılmasını Sağlar: Lotus çiçeği, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Mide İçin Faydalıdır: İshal, gaz ve kramplarda etkilidir.

Doğurganlığı Arttırır: Doğurganlığı arttırıcı özelliklere sahip olan lotus aynı zamanda adet dönemini düzenleyici olarak bilinir.

Cildi Nemlendirir: Macun olarak cilde uygulanan lotus çiçeği, cildi nemlendirir ve daha genç görünmesini sağlar.