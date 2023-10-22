Hintli şirket İsrail polis üniforması üretimini durdurdu

Editör: İsa Karaarslan

İsrail polisine yılda on binlerce üniforma sağlayan Hintli bir giyim üreticisi, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik ölümcül saldırısının ardından İsrail’e üniforma dikmeyi reddetti.

Güneydeki Kerala eyaletinin Kannur ilçesinde bulunan Maryan Apparel Private Limited, 2015'ten bu yana İsrail polis memurlarına kıyafet tedarik ediyor. Ancak şirket bu hafta müşteriyle bağlarını kesme kararı aldı.

Şirketin müdürü Thomas Olickal, "Sebep masum sıradan insanları öldürmektir" dedi.

Şirket, kararını Gazze'nin merkezindeki El Ahli El Arabi Hastanesi'nin bombalanarak çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere yüzlerce kişinin ölmesinin ardından duyurdu. Dünyanın büyük bir kısmı, sorumluluğu inkar etse de, bombalamadan İsrail'i sorumlu tutuyor. Kurbanlar arasında İsrail'in günlük hava saldırılarından dolayı avluya sığınan hastalar ve insanlar da vardı.

Olickal, "Hastaneye saldırı ve 500 masum insanın öldürülmesi bizi gerçekten rahatsız etti" dedi.