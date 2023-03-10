Hiper Lojistik Almanya’ya güvenilir hizmet sunan nakliye şirketi

Türkiye ile Almanya arasında lojistik faaliyetine ihtiyaç duyan kişiler Almanya nakliye şirketleri hakkında araştırmalar yapmakta ve firmalar arasından en doğrusunu tercih etmeye çalışmaktadır.

Biz ise bu yazımızda sizlere Almanya nakliye şirketi olarak önerebileceğimiz firmadan ve parsiyel nakliyeden bahsedeceğiz.

Hiper Lojistik A.Ş. kimdir?

2000’li yılların başından itibaren bu sektörde faaliyet gösteren Hiper Lojistik A.Ş. sektördeki deneyim ve tecrübesini inovasyonlar ile desteklemiş, lojistik ve nakliye konusunda sektörde adından söz ettiren bir lojistik firması olmuştur.

Yazımızda sizlere Hiper Lojistik A.Ş.’den bahsetmemizin temel nedeni ise sadece kara yolları değil, hava ve deniz yolları taşımacılığı konusunda da çeşitli çözümleri bulunan günümüz dünyasının getirdiği teknolojik ve bilgi yeniliklerini işlerine entegre eden modern bir lojistik firması olmasıdır.

Çevreye duyarlı olarak çalışan Hiper Lojistik A.Ş. yeşil lojistik sistemini benimseyen ve müşteri odaklı çalışma prensibi ile sektörde gelecek nesilleri önemseyen firmalar arasında dikkat çekmektedir. Avrupa’nın birçok noktasına gerek bireysel gerekse de parsiyel taşımacılık hizmetleri bulunan Hiper Lojistik A.Ş.’e göre bir nakliye firması seçerken dikkat etmeniz gerekenler kısaca şunlardır;

Almanya; yasalarına oldukça bağlı, kuralcı bir ülkedir. Bu sebeple buraya ürünlerinizi taşıyacak firmanın gerekli yasal mevzuatları sağlayan, güvenli rotayı bilen ve sigortalı nakliye hizmeti sağlamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Özellikle parsiyel nakliye kullanımında rotanın güvenli ve kısa olması, ürünlerin uzun süre yolda olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sağladığı sigorta hizmeti ile firma ürünlerinizi güvence altına alarak olası aksilikler durumunda hem sizleri hem de ürünlerinizi korumalıdır.

Parsiyel nakliye nedir?

Yazımızda sizlere parsiyel nakliye adı verilen bir terimden bahsettik. Peki, nedir bu parsiyel nakliye? Bu soruyu cevaplamak gerekir ise parsiyel nakliye benzer güzergâhlarda bulunan ürünlerin teslimatlarının ortak bir taşıma süreci ile yapılmasına verilen isimdir. Örnek vermek gerekir ise düşük ticaret hacimli işletmeler bir tırı tek başına dolduramayacağı için aynı güzergâha gönderim yapacak birçok işletmenin ürünü tek bir tıra yüklenerek sevkiyatın sağlanması sürecine parsiyel nakliye denilmektedir.

Parsiyel nakliye konusunda dikkat etmeniz gereken nokta ise ürünün teslim süresini uzatacak güzergahlardan kaçınılmasıdır.

Almanya parsiyel nakliye şirketi

Ürünlerini Almanya’ya uygun fiyatlar ile göndermek isteyen kullanıcılar Almanya parsiyel şirketi aramasını sıklıkla yapmaktadır. Yine yazımızda bahsettiğimiz Hiper Lojistik A.Ş. de bu parsiyel nakliye hizmetini sağlayan firmalardan birisidir. Ülkemizde İstanbul, Kayseri, Adana ve Gaziantep illerinden düzenli periyodlarda gerçekleşen haftalık seferler ile Almanya’nın tüm şehirlerine dağıtım yapan Hiper Lojistik, Almanya parsiyel şirketi olarak düzeni ve sistemi ile rakiplerinin bir adım önüne geçmiş durumdadır.

Bunların yanı sıra sağladığı rekabetçi navlun fiyatları, iyi hizmet garantisi ve teknolojik alt yapısı ile Almanya nakliye firmaları sektöründe bir hayli iddialı olan Hiper Lojistik ayrıca oldukça kısa mesafeli bir rota kullanmaktadır.

Parsiyel nakliyenin en büyük dezavantajı olan süre kısmını kullanmış olduğu limandan gemi ile İtalya Trieste Limanı oradan Avusturya veya İsviçre güzergâhı üzerinden Almanya’ya giriş yapan araçları ile ürünlerinizi oldukça kısa sürede hedeflenen şehre ulaştırmayı başarmaktadır.

Kara yolu güzergahını tercih eden kullanıcılar için ise alternatif bir parsiyel nakliye rotası daha bulunan Hiper Lojistik sırasıyla Bulgaristan, Romanya veya Sırbistan üzerinden Macaristan – Slovakya – Çekya – Almanya güzergahını kullanmaktadır.