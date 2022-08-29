Hiper Lojistik Romanya ve Almanya Nakliye Hizmetinde Öncü Kuruluş!

Hiper Lojistik, uzun yıllardır Almanya'daki taşımacılık ihtiyaçlarınızı karşılamakta ve her geçen gün iş ortaklarının sayısını arttırarak başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından TIO ISO 9001:2015 ISO 10002:2018 belgesine sahip olan firmamız bu alanda gelişme göstermekte ve profesyonel hizmetler vermektedir. Almanya'daki ulaşım hizmetlerinde yaşanan sorunların önemini anlar ve çalışmalarını buna göre şekillendirir. Almanya parsiyel taşımacılık hizmetlerinde zamanlama ve sistemli çalışma büyük önem arz etmektedir. İş süreçlerinin sürekliliği hem firmayı hem de müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmektedir.

Türkiye'den Romanya'ya Nakliye Ücretleri

Romanya nakliye fiyatını belirleyen faktörlerden biri de tercih edilen nakliye şeklidir. Hava taşımacılığı bu yöntemlerden en pahalısıdır. Karayolu; nakliye operasyonlarında sıklıkla tercih edilen, zaman ve maliyet açısından iki ülke arasında dökme malların taşınması için idealdir. Bu nedenle, büyük hacimli ve tonlarca mal taşımanın maliyeti havayollarına göre çok daha düşüktür.

Fiyatlandırmada birtakım detaylar dikkate alınır;

- Ürünün teslim alındığı yer ile teslim edileceği yer arasındaki mesafe,

- Kullanılacak taşıma şekli (hava, kara veya deniz tercih edilirse)

- Ürün miktarı ve ağırlığı,

- Ürünün geçeceği ülke sayısı ve ne tür bir ulaşım aracı kullanılacağı

Romanya'ya nakliye ücreti hesaplanırken Türkiye'den malın hangi ilden geldiğine göre de değişiklik göstermektedir. Tüm taşıma türlerinde olduğu gibi Romanya nakliye işlemlerinde de fiyatlar; Bütün, parça, konteyner ve ağır yük taşımacılığına göre değişmektedir. Malların ekspres taşıma ile taşınabilecek bir kütlesi ve tonu varsa, nakliye diğer taşıma türlerine göre daha hızlıdır.

Almanya Nakliye Hizmeti ile Uluslararası Taşımacılık

Avrupa'nın ekonomik olarak en güçlü siyasi yapılarından biri olan Almanya, özellikle dış ticaret anlamında önemli bir potansiyele sahiptir. Uluslararası ticaret kanallarına sahip ve sanayi odaklı bir ülke olan Almanya, nakliye şirketleriyle de dikkat çekiyor. Bu bağlamda Almanya, özellikle Avrupa ülkelerine yönelik lojistik faaliyetler için önemli bir destinasyon olarak görülmektedir. Aynı şekilde Almanya'daki parsiyel taşımacılık hizmetlerine başta Türkiye olmak üzere Balkan ülkeleri de sıklıkla ihtiyaç duymaktadır.

Almanya'nın Lojistik Süreçleri

Özellikle kamyon taşımacılığı gibi geleneksel lojistik yöntemler sıklıkla tercih edilmektedir. Bu nedenle karayolu nakliyat ön plandadır. Ancak Almanya nakliye sırasında hava taşımacılığı veya deniz lojistiği gibi lojistik yöntemleri de kullanılabilmektedir.

Almanya Ağır taşımacılık, özellikle ağır yük taşımacılığı kapsamında düşünülen lojistik süreçleri uygulayan projeler olarak öne çıkıyor. Bunlar arasında transit veya denizyolu taşımacılığı gibi modlar, ticari uluslararası nakliyat süreçlerinde yaygın olarak kullanılan bir hizmet olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Taşımacılık

Uluslararası taşımacılığın bir diğer tanımı da uluslararası lojistiktir. Ekspres, parsiyel, tam, ağır ve konteyner taşımacılığı olarak yurtdışına mal veya eşya taşınması olarak tanımlanır. Örneğin; Uluslararası taşımacılık, Türkiye'den bir tırın iç sınırdan ve gümrük sınırından geçerek Bulgaristan sınırına taşınması ve Romanya'ya taşınmasıdır.

Dış transit işlemlerinin çoğu ticaridir. Bu ticari faaliyetlerde mallar, uluslararası; hava, deniz, karayolu ve demiryolu taşımacılığı kullanılarak nihai varış noktası olan gümrüklerden geçmektedir. Bu sürecin sonunda hedef ülke pazarına girilmiş olacaktır. Dış pazarlara girerken, mal veya sevkiyatlar lojistik operasyonlar ile bir yerden başka bir yere taşınır.

Almanya Nakliye Frigo Teslimat

Soğutma sektöründe profesyonel bir ekipler ile ürünler ilk günkü tazeliği ile Almanya'ya ulaşır. Özellikle taze et, balık, tavuk, sebze ve meyve ürünlerinizi teslimatı yapılmaktadır. Anlaşmalı frigorifik araçlarımıza uygun nakliye seçenekleri sunulmaktadır.

Uluslararası Yük Taşımacılığı

Uluslararası yük taşımacılığı, iki ülke arasındaki lojistik bir faaliyettir. Türkiye'den Romanya'ya uluslararası yük taşımacılığı için karayolu hizmetleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Nakliye bazen ofisleri olan şirketlerin nakliyesinde bazen de ticari uluslararası nakliyat taşımacılığı işinde kullanılmaktadır. Yurtdışı nakliye lojistiği işinde, uluslararası nakliye takip uygulamaları ile nakliyenizi sürekli takip ederek güvenliğinden emin olabilirsiniz. Malların taşınmasında ister ağır karayolu ile isterse kurye ile taşınsın, malların ağırlığı ve hacmi önemli bir rol oynar. Türkiye'den çıkış yapan bir tırın öncelikle içindeki ürün için taşıyıcının evraklarını alması gerekir. Romanya'ya nakliye sırasında herhangi bir gümrük sıkıntısı yaşamamak için lojistikten sorumlu kişinin malları uluslararası anlaşmalara göre taşıması gerekmektedir.

Hiper Lojistik, çevreye saygılı yeşil lojistik çözümler sunmaktadır. Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretebilmek için malları zamanında ve güvenilir bir şekilde teslim etmek adına tüm süreçleri kontrol eder. Profesyonel ekibimiz ile Avrupa, Ortadoğu Türk Cumhuriyetleri ve diğer ülkelere ihtiyaçlarınız doğrultusunda uluslararası nakliye hizmeti vermekteyiz. Almanya ve Romanya nakliyat için https://www.hiperlojistik.com sitemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.