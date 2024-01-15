Hırsızı elindeki dövmesi ele verdi

İzmir’de 908. Sokak'taki bir iş yerinin güvenlik kamerası gözlerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerindeki kamera görüntülerini inceleme sonucunda, hırsızlığı elinde dövme olan bir şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Dövme figürü üzerinden yola çıkan polis, araştırmalar sonucunda şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık şüphelisi S.D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan inceleme neticesinde S.D.'nin aynı suçtan 6 kaydının olduğu ortaya çıktı.