Hırsızı elindeki dövmesi ele verdi

Kaynak: İHA
Hırsızı elindeki dövmesi ele verdi
İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinden güvenlik kamerası gözlerini çalan hırsızı elindeki dövmeden yakalattı.

İzmir’de 908. Sokak'taki bir iş yerinin güvenlik kamerası gözlerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerindeki kamera görüntülerini inceleme sonucunda, hırsızlığı elinde dövme olan bir şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Dövme figürü üzerinden yola çıkan polis, araştırmalar sonucunda şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık şüphelisi S.D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan inceleme neticesinde S.D.'nin aynı suçtan 6 kaydının olduğu ortaya çıktı.

aw120639-01.jpg

aw120639-02.jpg

aw120639-04.jpg

aw120639-03.jpg

aw120639-05.jpg

aw120639-06.jpg

aw120639-07.jpg

Son Haberler
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın sayılmayan golüyle ilgili flaş sözler Spor
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın sayılmayan golüyle ilgili flaş sözler
Okan Buruk yine isyan etti. 'Bir tek Türkiye'de olur' Spor
Okan Buruk yine isyan etti. 'Bir tek Türkiye'de olur'
Kayserispor Galatasaray maçını anlatan fotoğrafı paylaştı Spor
Kayserispor Galatasaray maçını anlatan fotoğrafı paylaştı
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Dilan Polat davasının savcısı mesleği bıraktı. Eşinin Adnan Oktarcılara yakın olduğu iddia edilmişti Gündem
Dilan Polat davasının savcısı mesleği bıraktı. Eşinin Adnan Oktarcılara yakın olduğu iddia edilmişti
Zelenski’den Avrupa’yı şoke edecek talep. Ukrayna geri adım mı atacak? Dünya
Zelenski’den Avrupa’yı şoke edecek talep. Ukrayna geri adım mı atacak?