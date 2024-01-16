Bankadan çıkan adam silahla soyuldu. Esenyurt'ta 4 kişi 2 milyon TL'yi alıp kayıplara karıştı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ökkeş Bölükbaşı
Bankadan çıkan adam silahla soyuldu. Esenyurt'ta 4 kişi 2 milyon TL'yi alıp kayıplara karıştı
Bankadan para çeken bir vatandaş cadde ortasında eli silahlı kişiler tarafından gasp edildi. İşte Yeniçağ’a gelen o video...

İstanbul Esenyurt'ta gündüz vakti bir gasp olayı yaşandı.

Çevredeki vatandaşların Yeniçağ'a ilettiği videoya göre, bankadan çıkan bir vatandaş sokak ortasında gasp edildi.

Eli silahlı kişiler tarafından tehdit edilen vatandaşa darp edilerek paraları alındı.

Videoda gasp eden kişilerin 3- 4 kişi olduğu görülüyor.

Vatandaşın 2 milyon TL'sinin ise çalındığı öğrenildi. O anlar hemen gündem oldu.

Videoyu çeken güvenliğin "Esenyurt son dakika gasp, bankadan çıkan bir adamı gasp, silahlı gasp" dediği duyuluyor.

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