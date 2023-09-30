Hırsızlar 4 dakikada 4 milyon liralık altın çaldı. Bekçiler olayı hırsızlar kaçarken anladı

İstanbul Maltepe'de pasaja giren yüzleri maskeli 4 hırsız tarihi vurgun yaptı. 4 dakika içerisinde 4 milyon liralık altını çalıp olay yerinden kaçan hırsızlar saniye saniye görüntülendi. Durumu fark eden bekçilerinde hırsızların arkasından koştuğu kaydedildi.

KAYNAK: DHA
Hırsızlar 4 dakikada 4 milyon liralık altın çaldı. Bekçiler olayı hırsızlar kaçarken anladı

Hırsızlar soygun için en uygun saati 04.30 olarak belirledi. Vurgun Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir pasajın içerisindeki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre; bir araçla pasaj içerisindeki kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 kişi, kepengi kırarak içeri girdi.

Yaklaşık 4 dakika içeride kalan hırsızlar, dükkanda bulunan 4 milyon değerindeki altınları alarak olay yerinden uzaklaştı. O sırada çevrede bulunan bekçiler, hırsızların peşinden koştu.

GELDİKLERİ ARACA BİNİP KAÇTILAR

Hırsızlar geldikleri araca binip kaçtı. Bekçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

KAÇARKEN ALTIN KUTUSUNU DÜŞÜRDÜLER

Hırsızların kuyumcuya girip, kaçtığı anlar pasaj içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlar, kepengi kırarak kuyumcu dükkanına giriyor. Altınları alarak kaçan hırsızların bir altın kutusunu da yere düşürdükleri görülüyor. Durumu fark eden bekçilerinde hırsızların arkasında koştukları görüldü.

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