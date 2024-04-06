Hırsızlığa yeni bir boyut kattı: Çöp poşeti kılığına girip kargo çaldı

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde bir kapı zili kamerasına ilginç anlar yansıdı.

Görüntülerde çöp torbası kılığına giren bir hırsızın, evin önünde bulunan 300 TL değerindeki kargo paketini çaldığı görüldü.

Çöp poşeti içindeki hırsız, sadece ayakları ve terlikleri görünecek şekilde adım adım ilerledi.

Evin sahibi olan Omar Gabriel Munoz, iki adet şarj aletinden oluşan kargo paketinin teslim edildiğine ilişkin bildirim aldı.

Ancak Munoz, eve vardığında paketi kapısının önünde bulamayınca güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol etti ve hırsızı gördü.

"İNSANLAR BUGÜNLERDE ÇOK DAHİ"

Munoz, "İlk başta biraz kızgındım ama videoyu tekrar izledikten sonra gülmeye başladım çünkü insanlar bugünlerde çok dahi" dedi.

Şu ana kadar herhangi bir iz olmasa da Munoz, hırsız ile tanışmayı çok istiyor.