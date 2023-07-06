Hırsızlıktan aranıyorlardı uyuşturucu ile yakalandılar

Muğla Fethiye’de bir evden para ve eşya çalan 4 şüpheli, uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Fethiy'de bir eve giren şüpheliler bir miktar para ve değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Ev sahibi polis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Asayiş Büro Amirliğine bağlı araştırma ekiplerince yapılan, saha ve kamera araştırmalarında 4 şüpheli tespit edildi.

136 TANE UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDILAR

H.C.D. (23), E. K. (21), İ.Ö. (19) ve G.Ç. (20) isimli 4 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet kol saati, motosiklet ve ev anahtarları ile toplamda 136 adet uyuşturucu madde olarak kullanılan reçetesi bulunmayan hap ve bin 950 TL para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C.D. ile E.K. serbest bırakılırken, İ.Ö. ile G.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.