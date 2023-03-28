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Bursa'da Hırvat taraftarlardan flaş pankart

A Milli Takımın Hırvatistan'la oynayacağı maç öncesinde Hırvat taraftarlar dikkat çeken bir pankart açtı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 21:34
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Hırvat taraftarlardan anlamlı pankart

Bursa'da Hırvat taraftarlardan flaş pankart
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Hırvatistan tribünü, "Sizinleyiz" pankartı açtı.

Deprem için açılan pankarta Türk taraftarlar da alkışla karşılık verdi.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg, dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci üstlenecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçecek.

 

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