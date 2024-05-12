Yabancıların Borsa'da kapıştıkları hisseler belli oldu

BIST100 endeksi 6-10 Mayıs haftasında en düşük 10.144,74 seviyesine indi ve en yüksek 10.383,25 puan seviyesini gördü. BIST100 endeksi önceki bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,57 değer kaybına uğradı ve 10.218,58 puandan haftayı kapattı.

Yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiği Borsa İstanbul'da yabancıların günlük ve haftalık bazda yöneldiği sektörler ve hisseler de ortaya çıktı.

Yabancıların günlük bazda en çok rağbet gösterdiği hisselerin başında Denge Yatırım Holding -DENGE geldi. Ardından Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret -MEGAP-ve Ic Enterra Yenilenebilir Enerji-ENTRA satın alınan hisseler oldu.

Yabancıların haftalık bazda en çok yöneldiği hisseler ise Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi-KSTUR, Yeni Gimat Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı-YGGYO, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı-BEGYO, Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret-BVSAN ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı-SURGY olarak sıralandı.

KSTUR ve YGGYO hisselerinde yabancı yatırımcı oranı son 10 gündür atarken bu süre BEGYO ve hisselerinde 9 gün ve SURGY hissesinde ise 8 gün oldu.