Hırvatistan AB'ye yasa dışı göçmen geçişlerine ilişkin uyarıda bulundu

Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev ile başkent Zagreb'de ortak basın toplantısı düzenleyen Bozinovic, son dönemde yeniden gündeme gelen yeni göçmen dalgasına ilişkin uyarıda bulundu.

Göçmen krizinin azalmadığını söyleyen Bozinovic, "Yasa dışı geçişler söz konusu olduğunda, 2023'ün ilk aylarında AB ülkelerine geçişler geçen yıla oranla çok daha yüksek. Hatta, krizin başladığı 2015 ve 2016'daki rakamlara yaklaşıyor." dedi.

Bozinovic, göçmen sayısının artmasında Ukrayna'daki savaşın da etkili olduğunu belirterek, "Savaş birçok insanı yoksulluk sınırına getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin Suriye'yi de etkilediğini ve bunun da yeni bir göç dalgası oluşturabileceğini söyleyen Bozinovic, "Bunların hepsi bizleri zor bir duruma götürüyor. Avrupa kapılarını kapatmamalı. Avrupa, yasa dışı göçle mücadele etmeli." diye konuştu.