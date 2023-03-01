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Hırvatistan AB'ye yasa dışı göçmen geçişlerine ilişkin uyarıda bulundu

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, bu yıl Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yasa dışı göçmen geçişlerinin, göçmen krizinin başladığı 2015-2016 yıllarına yaklaştığını söyledi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 18:01
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Hırvatistan AB'ye yasa dışı göçmen geçişlerine ilişkin uyarıda bulundu

Hırvatistan AB'ye yasa dışı göçmen geçişlerine ilişkin uyarıda bulundu
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Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev ile başkent Zagreb'de ortak basın toplantısı düzenleyen Bozinovic, son dönemde yeniden gündeme gelen yeni göçmen dalgasına ilişkin uyarıda bulundu.

Göçmen krizinin azalmadığını söyleyen Bozinovic, "Yasa dışı geçişler söz konusu olduğunda, 2023'ün ilk aylarında AB ülkelerine geçişler geçen yıla oranla çok daha yüksek. Hatta, krizin başladığı 2015 ve 2016'daki rakamlara yaklaşıyor." dedi.

Bozinovic, göçmen sayısının artmasında Ukrayna'daki savaşın da etkili olduğunu belirterek, "Savaş birçok insanı yoksulluk sınırına getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin Suriye'yi de etkilediğini ve bunun da yeni bir göç dalgası oluşturabileceğini söyleyen Bozinovic, "Bunların hepsi bizleri zor bir duruma götürüyor. Avrupa kapılarını kapatmamalı. Avrupa, yasa dışı göçle mücadele etmeli." diye konuştu.

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