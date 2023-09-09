Hırvatistan gol olup yağdı

Editör: Hamza Özalkuş
EURO 2024 elemelerinde A Milli Takımımız'ın yer aldığı D Grubu'nda oynanan maçta Hırvatistan kendi sahasındaki maçta Letonya'yı gol yağmuruna tuttu.
Maça hızlı başlayan, üstünlüğünü son dakikaya kadar sürdüren Hırvatistan, sahadan 5-0 galip ayrıldı.
HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hırvatistan'ın gollerini 3 ve 44. dakikada Petkovic, 13. dakikada Ivanusec, 68. dakikada Kramaric ve 78. dakikada Pasalic attı.
Oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Hırvatistan, puanını 7'ye yükseltti. Letonya ise 4. maçından da puansız ayrıldı