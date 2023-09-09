Hırvatistan gol olup yağdı

A Milli Takımımız'ın yer aldığı EURO 2024 elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan gol yağdırdı.

Hırvatistan gol olup yağdı

Editör: Hamza Özalkuş

EURO 2024 elemelerinde A Milli Takımımız'ın yer aldığı D Grubu'nda oynanan maçta Hırvatistan kendi sahasındaki maçta Letonya'yı gol yağmuruna tuttu.

Maça hızlı başlayan, üstünlüğünü son dakikaya kadar sürdüren Hırvatistan, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hırvatistan'ın gollerini 3 ve 44. dakikada Petkovic, 13. dakikada Ivanusec, 68. dakikada Kramaric ve 78. dakikada Pasalic attı.

Oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Hırvatistan, puanını 7'ye yükseltti. Letonya ise 4. maçından da puansız ayrıldı

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