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Dinamo Zagreb taraftarları, Milano sokaklarında Nazi selamı vererek yürüdü

Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Dinamo Zagreb ile karşılaştı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 22:08
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Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb taraftarlarının, Milano sokaklarında Nazi selamı vererek yürümesi sosyal medyada gündem oldu

Dinamo Zagreb taraftarları, Milano sokaklarında Nazi selamı vererek yürüdü
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İtalyan temsilcisi Milan'ın 3-1 kazandığı maç öncesi ise Milano sokaklarında skandal görüntüler yaşandı.

Dinamo Zagreb taraftarları, Milano sokaklarında Nazi selamı vererek yürüdü.

Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dinamo Zagreb Milan maçını 3-1 kaybetti.

Maçta goller; 45. dakikada Olivier Giroud'nun penaltısından, 47. dakikada Alexis Saelemaekers, 56. dakikada Orsic ve 77. dakikada Pobega'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Milan puanını 4'e yükseltirken, Dinamo Zagreb ise 3 puanda kaldı.

Milan Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Chelsea'ye konuk olacak. Dinamo Zagreb ise aynı haftada RB Salzburg'a konuk olacak.

DAHA ÖNCE DE FARKLI BİR EYLEM YAPMIŞLARDI

Dinamo Zagreb taraftarı daha önce de 2019 , Şampiyonlar Ligi'nde San Siro'da Atalanta ile karşılaştığı maç öncesi ilginç bir eylem yapmıştı. Kritik maç öncesi Hırvatistan'da ilginç görüntüler oluştu.

Deplasman tribünü için toplam 4 bin bilet ayrılırken 3 bin bilet anında tükendi. Kalan bin bilet ise online satışa sunulmadan önce stattan verilmeye başlandı.

Dinamo Zagreb taraftarları ise stada akın ederken uzun kuyruklar oluştu. Binlerce taraftar, kalan bin bileti almak için yarışa girdiler.

Hırvat taraftarların sıra beklerken ''Daha fazla bilet istiyoruz'' diye bağırdıkları da belirtildi.


 

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