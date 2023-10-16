Hırvatistan'a büyük şok. Galler'e yenildi şansını ateşe attı

Türkiye'nin grubunda bulunan Hırvatistan, Galler'e 2-1 kaybetti ve büyük bir şok yaşadı.

Hırvatistan'a büyük şok. Galler'e yenildi şansını ateşe attı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu'nda Türkiye'nin grubunda yer alan Hırvatistan, Galler'e konuk oldu.

Galler, mücadeleyi 2-1 kazanırken Hırvatistan, EURO 2024 şansını ateşe attı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 47' ve 60' dakikalarda H. Wilson attı.

Hırvatların tek golü 75. dakikada Pasalic'ten geldi.

Bu sonuç sonrası Galler, puanını 10 puana çıkararak Hırvatistan'la olan puanını eşitledi ve 2. sıraya yükseldi.

Millilerimiz ise Letonya'yı yenmesinin ardından puanını 16 yaparak EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

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