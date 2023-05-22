Hırvatistan'da uçak kazası: 3 ölü

Hırvatistan'da meydana gelen uçak kazasında 1 pilot ve 2 yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Hırvatistan'da uçak kazası: 3 ölü

Hırvatistan'ın doğusunda yer alan dağlık bölgede meydana gelen küçük uçak kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Havacılık Başmüfettişi'nin yaptığı açıklamada, tek motorlu Cirrus SR-20 tipi küçük uçağın enkazına ulaşıldığı bölgede arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade ederek, 1 pilot ve 2 yolcunun cesedine ulaşıldığını söyledi.

Uçağın yakıtının bitmesi sonucu meydana geldiği bildirilen kazada, yangın çıktığını aktaran başmüfettiş, 3 kişinin cansız bedenlerinin DNA analizi için ilgili kurumlara teslim edildiğini belirtti.

Hırvatistan Arama Kurtarma Ofisinden yapılan açıklamada, dün öğlen saatlerinde Slovenya'nın Maribor kentinden Hırvatistan'ın Pula kentine giden uçağın ormanlık alanda kaybolduğu bilgisinin alındığı, tek motorlu küçük uçağın enkazına ulaşıldığı bildirilmişti.

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